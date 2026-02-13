Укр Рус
13 февраля, 00:52
Квартира за деньги погибшей военной: на Прикарпатье будут судить экс-чиновника полиции

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Бывший чиновник полиции на Прикарпатье присвоил 2,7 миллионов гривен, которые были государственной помощью семье погибшей защитницы "Азовстали".
  • Обвиняемый находится под стражей со 2 января 2026 года и ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества за мошенничество и декларирование недостоверных сведений.

На Прикарпатье будут судить бывшего чиновника полиции, которого подозревают в присвоении государственной помощи семье погибшей защитницы "Азовстали". По данным следствия, правоохранитель завладел 2,7 миллионами гривен и оформил приобретенную квартиру на свою мать.

Подозреваемому грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Что известно о задержании?

По данным следствия, 40-летний милиционер обманом завладел 2,7 миллионами гривен, которые отец военнослужащей Национальной гвардии получил после ее гибели в 2022 году. Полицейский убедил мужчину инвестировать эти средства в приобретение квартиры в Ивано-Франковске, однако недвижимость оформил на свою мать.

После проведения ремонта подозреваемый вместе с семьей сам заселился в эту квартиру. При этом в декларации он не указал соответствующие сведения, а НАПК установило представление недостоверной информации.

Со 2 января 2026 года обвиняемый находится под стражей. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, легализацию доходов, полученных преступным путем, а также декларирование недостоверных сведений.

Что известно о других случаях мошенничества в Украине?

  • Депутата Дмитрия Шкавритка подозревают в присвоении более 2,5 миллиона гривен из сферы образования и легализации части средств. Ему грозит 12 лет заключения по пяти уголовным статьям, включая мошенничество и отмывание денег.

  • В Киеве пожилая женщина стала жертвой аферистов, которые, выдавая себя за сотрудников СБУ, выманили у нее более 1,4 миллиона гривен. Мошенники заверили пенсионерку, что средства якобы нужно проверить на связь со страной-агрессором.

  • В октябре 2025 года одесситы создали фейковую страницу в TikTok и собрали не менее 1 миллиона гривен, выдавая себя за командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадьяра" Бровди. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.