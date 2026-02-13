Подозреваемому грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Что известно о задержании?

По данным следствия, 40-летний милиционер обманом завладел 2,7 миллионами гривен, которые отец военнослужащей Национальной гвардии получил после ее гибели в 2022 году. Полицейский убедил мужчину инвестировать эти средства в приобретение квартиры в Ивано-Франковске, однако недвижимость оформил на свою мать.

После проведения ремонта подозреваемый вместе с семьей сам заселился в эту квартиру. При этом в декларации он не указал соответствующие сведения, а НАПК установило представление недостоверной информации.

Со 2 января 2026 года обвиняемый находится под стражей. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, легализацию доходов, полученных преступным путем, а также декларирование недостоверных сведений.

Что известно о других случаях мошенничества в Украине?