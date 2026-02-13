Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Що відомо про затримання?
За даними слідства, 40-річний правоохоронець обманом заволодів 2,7 мільйонами гривень, які батько військовослужбовиці Національної гвардії отримав після її загибелі у 2022 році. Поліцейський переконав чоловіка інвестувати ці кошти в придбання квартири в Івано-Франківську, однак нерухомість оформив на свою матір.
Після проведення ремонту підозрюваний разом із сім'єю сам заселився в цю квартиру. При цьому в декларації він не вказав відповідні відомості, а НАЗК встановило подання недостовірної інформації .
З 2 січня 2026 року обвинувачений перебуває під вартою. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірних відомостей.
Що відомо про інші випадки шахрайства в Україні?
Депутата Дмитра Шкаврітка підозрюють у привласненні понад 2,5 мільйона гривень зі сфери освіти та легалізації частини коштів. Йому загрожує 12 років ув'язнення за п'ятьма кримінальними статтями, включаючи шахрайство та відмивання грошей.
У Києві літня жінка стала жертвою аферистів, які, видаючи себе за співробітників СБУ, виманили в неї понад 1,4 мільйона гривень. Шахраї запевнили пенсіонерку, що кошти нібито потрібно перевірити на зв’язок із країною-агресором.
У жовтні 2025 року одесити створили фейкову сторінку в TikTok і зібрали щонайменше 1 мільйон гривень, видаючи себе за командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.