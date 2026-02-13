Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Що відомо про затримання?

За даними слідства, 40-річний правоохоронець обманом заволодів 2,7 мільйонами гривень, які батько військовослужбовиці Національної гвардії отримав після її загибелі у 2022 році. Поліцейський переконав чоловіка інвестувати ці кошти в придбання квартири в Івано-Франківську, однак нерухомість оформив на свою матір.

Після проведення ремонту підозрюваний разом із сім'єю сам заселився в цю квартиру. При цьому в декларації він не вказав відповідні відомості, а НАЗК встановило подання недостовірної інформації .

З 2 січня 2026 року обвинувачений перебуває під вартою. Йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, а також декларування недостовірних відомостей.

Що відомо про інші випадки шахрайства в Україні?