Держась за руки: экс-премьер Нидерландов и его жена сделали эвтаназию

Бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт вместе с женой ушли из жизни в результате проведенной процедуры эвтаназии. Обоим было по 93 года.

Об этом сообщила правозащитная организация The Rights Forum, которую основал Дрис ван Агт.

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Что известно о Дрисе ван Агте

Ван Агт был премьер-министром Нидерландов с 1977 по 1982 год. После ухода с официальных постов он продолжал активно участвовать в международной политике, в частности в процессе урегулирования палестино-израильского конфликта.

После визита в Израиль в 1999 году ван Агт заявлял, что поддерживает народ Палестины. Он называл свой опыт поездки "обращением".

В 2009 году он основал организацию The Rights Forum, которая выступает за "справедливую и устойчивую голландскую и европейскую политику в отношении палестино-израильского вопроса".

Почему супруги сделали эвтаназию

Ван Агт и его жена уже некоторое время имели слабое здоровье. В 2019 году Ван Агт перенес кровоизлияние в мозг и так и не смог полностью выздороветь.

Супруги умерли в понедельник 5 февраля. Обоим было по 93 года.

Их похоронят на частной церемонии в восточном городе Неймеген.

Он умер, взявшись за руку со своей любимой женой Евгенией ван Агт-Крекельберг, поддержкой и опорой, с которой он был вместе более 70 лет и которую всегда называл "моя девочка",

– сообщили в The Rights Forum.

Напомним, что эвтаназия пока легальна в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Испании при определенных условиях.