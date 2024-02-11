Про це повідомила правозахисна організація The Rights Forum, яку заснував Дріс ван Агт.

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Що відомо про Дріса ван Агта

Ван Агт був прем'єр-міністром Нідерландів з 1977 по 1982 рік. Після відходу з офіційних постів він продовжував брати активну участь у міжнародній політиці, зокрема у процесі врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту.

Після візиту до Ізраїлю в 1999 році ван Агт заявляв, що підтримує народ Палестини. Він називав свій досвід поїздки "наверненням".

У 2009 році він заснував організацію The Rights Forum, яка виступає за "справедливу і стійку голландську та європейську політику щодо палестинсько-ізраїльського питання".

Чому подружжя зробило евтаназію

Ван Агт та його дружина вже деякий час мали слабке здоров'я. У 2019 році Ван Агт переніс крововилив у мозок і так і не зміг повністю одужати.

Подружжя померло в понеділок 5 лютого. Обом було по 93 роки.

Їх поховають на приватній церемонії в східному місті Неймеген.

Він помер, взявшись за руку зі своєю коханою дружиною Євгенією ван Агт-Крекельберг, підтримкою і опорою, з якою він був разом понад 70 років і яку завжди називав "моя дівчинка",

– повідомили в The Rights Forum.

Нагадаємо, що евтаназія наразі легальна в Нідерландах, Бельгії, Люксембурзі та Іспанії за певних умов.