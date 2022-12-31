Бывший главный раввин Москвы призвал евреев покинуть Россию, пока они могут это сделать. Иначе их снова сделают "козлами отпущения", как это было на протяжении веков в российской истории.

Бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, покинувший свой пост после полномасштабного вторжения России в Украину, заявил, что российские евреи должны покинуть страну.

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Почему Гольдшмидт призывает российских евреев уехать

Он напомнил, что каждый раз, как политическая система на территории современной России была в опасности, власти пытались перенаправить недовольство масс на еврейскую общину.

Когда мы оглядываемся назад на российскую историю, всякий раз, когда политическая система была в опасности, правительство пыталось перенаправить гнев и недовольство масс на еврейскую общину.

– сказал Гольдшмидт.

Гольдшмидт уточнил, что это происходило в царское время и в конце сталинского режима. И сейчас на территории России снова растут антисемитские настроения.

Мы наблюдаем рост антисемитизма, в то время как Россия возвращается к новому типу Советского Союза, и шаг за шагом железный занавес снова опускается. Вот почему я считаю, что лучший вариант для российских евреев – это уехать,

– добавил он.

Бывший главный раввин Москвы призывает евреев покинуть страну-агрессора, пока они могут это сделать, "прежде чем их сделают козлами отпущения" за последствия российско-украинской войны.

Гольдшмидт заявил, что на него оказывали давление

Пинхас Гольдшмидт подал в отставку со своего поста и покинул Россию в июле 2022 года. По его словам, на лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну. Он отказался это делать.

На лидеров общин оказывалось давление, чтобы они поддержали войну, и я отказался это сделать. Я ушел в отставку, потому что продолжать работу как главный раввин Москвы было бы проблемой для общины из-за репрессивных мер, принятых против инакомыслящих,

– сказал он.

Российские фашисты продолжают дело Гитлера

Напомним, что 1 марта российские военные обстреляли Бабий Яр в Киеве. Там похоронено большое количество жертв Холокоста.

27 марта российские оккупанты обстреляли мемориал жертвам Холокоста Дробицкий Яр. На этом месте в годы Второй мировой войны нацисты расстреляли около 20 тысяч человек.

Также в марте в результате российских обстрелов Харькова умер 96-летний Борис Романченко. Он пережил немецкие концлагеря, но сгорел в своей квартире от действий российских захватчиков.

В конце июля 2022 года Минюст России захотел ликвидировать агентство "Сохнут", помогающее людям еврейского происхождения с репатриацией в Израиль. Басманный суд Москвы каждый раз откладывает заседание по ликвидации агентства.