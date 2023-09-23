Норвежская полиция задержала экскомандира ЧВК "Вагнер" Андрея Медведева при попытке нелегального пересечения границы с Россией. Его остановили вечером 22 сентября в селе Гренсе Якобсельв на границе с Россией.

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Бывшего вагнеровца задержали на границе

Бывший вагнеровец в темноте пытался пересечь границу и попасть на Кольский полуостров.

Полиция региона Финнмарк подтвердила норвежским журналистам, что мужчина в возрасте около 20 лет задержан и ему будут предъявлены обвинения в нарушении пограничных правил.

Официально стражи порядка не называют имя и национальность задержанного, но подтвердили, что тот собирался уехать из Норвегии в Россию.

Медведев опасался экстрадиции в Украине и выглядел взволнованным

Как пишет издание, попытка пересечения границы состоялась спустя всего несколько часов после того, как Медведев встретился с журналистом Barents Observer в центре города Киркенес.

Сообщается, что 27-летний бывший боец "Вагнера" сказал, что намерен пересечь границу и что он ищет кого-то, кто мог бы его подвезти.

Barents Observer отмечает, что бывший вагнеровец выглядел взволнованным, но в то же время спокойным и решительным. По информации издания, Медведев, похоже, опасался экстрадиции в Украину, поэтому считал, что возвращение в Россию является более безопасной альтернативой.

Следует отметить, что Медведев расторг контракт с ЧВК "Вагнера" в одностороннем порядке, из-за чего наемники искали его. Среди вагнеровцев популярным наказанием является так называемая "кувалда Пригожина", когда наемники убивают нарушителя молотом. Однако после мятежа Пригожина и его вероятной смерти ЧВК "Вагнера" де-факто распалась.

Как пишет Barents Observer, вскоре после разговора бывшему вагнеровцу, очевидно, удалось добраться до Гренсе Якобсельва, в 50 километрах от Киркенеса. В этом месте Норвегию и Россию разделяет лишь маленькая мелкая река.

Непонятно, как Медведев добрался до этой местности. Общественный транспорт в пограничную реку не ездит.

Что известно о бывшем вагнеровце Медведеве