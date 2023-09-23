Норвезька поліція затримала екскомандира ПВК "Вагнер" Андрєя Медведєва при спробі нелегального перетину кордону з Росією. Його зупинили ввечері 22 вересня у селі Гренсе Якобсельв на кордоні з Росією.
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Колишнього вагнерівця затримали на кордоні
Колишній вагнерівець у темряві намагався перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів.
Поліція регіону Фіннмарк підтвердила норвезьким журналістам, що чоловік віком близько 20 років затриманий і йому буде пред'явлено звинувачення в порушенні прикордонних правил.
Офіційно правоохоронці не називають ім'я та національність затриманого, але підтвердили, що той збирався виїхати з Норвегії до Росії.
Медведєв побоювався екстрадиції в Україну та виглядав схвильованим
Як пише видання, спроба перетину кордону відбулася всього через кілька годин після того, як Медведєв зустрівся з журналістом Barents Observer в центрі міста Кіркенес.
Повідомляється, що 27-річний колишній боєць "Вагнера" сказав, що має намір перетнути кордон і що він шукає когось, хто міг би його підвезти.
Barents Observer зазначає, що колишній вагнерівець виглядав схвильованим, але водночас спокійним і рішучим. За інформацією видання, Медведєв, схоже, побоювався екстрадиції в Україну, тому вважав, що повернення до Росії є безпечнішою альтернативою.
Як пише Barents Observer, невдовзі після розмови колишньому вагнерівцю, очевидно, вдалося дістатися до Гренсе Якобсельва, що за 50 кілометрів від Кіркенеса. У цьому місці Норвегію і Росію розділяє лише невелика мілка річка.
Незрозуміло, як Медведєв дістався до цієї місцевості. Громадський транспорт до прикордонної річки не їздить.
Що відомо про колишнього вагнерівця Медведєва
- У січні 2023 року історія Медведєва про втечу до Норвегії набула широкого розголосу. Він звернувся до правозахисного проєкту, щоб йому допомогли втекти з Росії, оскільки Медведєв боявся переслідування з боку "Вагнера".
- Колишній командир 1 відділення 4 взводу 7 штурмового загону ПВК "Вагнера" запросив політичний притулок, після чого його розмістили в центрі для порушників міграційного законодавства в Осло. Він нібито погодився свідчити проти Пригожина.
- Згодом з'явилася інформація, що Медведєва затримати й можуть депортувати. Російські правозахисники вимагали, щоб Медведєва не депортували, оскільки йому загрожує вбивство у Росії.
- За даними ЗМІ, на початку липня 2022 року Медведєв, мешканець Томської області, уклав контракт із ПВК "Вагнера" на чотири місяці. Медведєв розповідав, що він брав участь у боях під Бахмутом.