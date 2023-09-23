Норвезька поліція затримала екскомандира ПВК "Вагнер" Андрєя Медведєва при спробі нелегального перетину кордону з Росією. Його зупинили ввечері 22 вересня у селі Гренсе Якобсельв на кордоні з Росією.

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Колишнього вагнерівця затримали на кордоні

Колишній вагнерівець у темряві намагався перетнути кордон і потрапити на Кольський півострів.

Поліція регіону Фіннмарк підтвердила норвезьким журналістам, що чоловік віком близько 20 років затриманий і йому буде пред'явлено звинувачення в порушенні прикордонних правил.

Офіційно правоохоронці не називають ім'я та національність затриманого, але підтвердили, що той збирався виїхати з Норвегії до Росії.

Медведєв побоювався екстрадиції в Україну та виглядав схвильованим

Як пише видання, спроба перетину кордону відбулася всього через кілька годин після того, як Медведєв зустрівся з журналістом Barents Observer в центрі міста Кіркенес.

Повідомляється, що 27-річний колишній боєць "Вагнера" сказав, що має намір перетнути кордон і що він шукає когось, хто міг би його підвезти.

Barents Observer зазначає, що колишній вагнерівець виглядав схвильованим, але водночас спокійним і рішучим. За інформацією видання, Медведєв, схоже, побоювався екстрадиції в Україну, тому вважав, що повернення до Росії є безпечнішою альтернативою.

Слід зазначити, що Медведєв розірвав контракт з ПВК "Вагнера" в односторонньому порядку, через що найманці шукали його. Серед вагнерівці популярним покаранням є так звана "кувалда Пригожина", коли найманці вбивають порушника молотом. Однак після заколоту Пригожина та його ймовірної смерті ПВК "Вагнера" де-факто розпалася.

Як пише Barents Observer, невдовзі після розмови колишньому вагнерівцю, очевидно, вдалося дістатися до Гренсе Якобсельва, що за 50 кілометрів від Кіркенеса. У цьому місці Норвегію і Росію розділяє лише невелика мілка річка.

Незрозуміло, як Медведєв дістався до цієї місцевості. Громадський транспорт до прикордонної річки не їздить.

Що відомо про колишнього вагнерівця Медведєва