Экс-глава управления тюремной службы России Свиридов покончил с собой в зале суда, – СМИ

Бывший глава Управления Федеральной службы России по исполнению наказаний Виктор Свиридов совершил суицид прямо в зале суда. Пока что есть информация о попытке самоубийства, но его адвокат заявил, что "вероятнее всего, он умер".

Инцидент случился после решения суда о взятии под стражу Свиридова по делу о вымогательстве, пишет "РБК".

К слову: Жить в России: к паре на свадьбу пришел ФСБшник, теперь супругов судят за госизмену

Адвокат бывшего главы тюремной службы Григорий Иванющев подтвердил информацию о суициде, отметив, что Свиридов "вероятнее всего, умер".

Его обвиняли в вымогательстве 10 миллионов у бывшего заместителя главы ФСВН Александра Сапожникова. Он совершил самоубийство после объявления судом решения о заключении под стражу. До этого он был под подпиской о невыезде. По статье, по которой его обвиняли, Свиридову грозило до 3 лет за решеткой.

В Федеральной службе судебных приставов России сообщили, что проводят проверку всех деталей и информации, связанной с этим инцидентом.

Издание Bash.news также отмечает, что суицид Свиридов совершил, выстрелив себе в голову. Мол, он схватился за пистолет сразу после оглашения решения суда. Как ему удалось пронести пистолет на заседание суда – пока не известно.

Что известно о Свиридове?Некоторые российские СМИ сообщают, что Свиридов был главой Управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний. Предположительно, он отвечал за конвоирование задержанных и осужденных.



Интересно, что ранее Свиридов заявлял, что болеет неизлечимым онкологическим заболеванием. Речь идет о четвертой стадии рака.