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      Ексголова управління тюремної служби Росії Свирідов покінчив з собою у залі суду, – ЗМІ

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      Ексголова тюремної служби Росії Свирідов покінчив з собою / ілюстративне фото

      Колишній голова управління Федеральної служби Росії з виконання покарань Віктор Свирідов скоїв суїцид просто у залі суду. Поки що є інформація про спробу самогубства, але його адвокат заявив, що "найімовірніше, він помер".

      Інцидент трапився після рішення суду щодо взяття під варту Свирідова у справі про вимагання, пише "РБК".

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      Адвокат колишнього очільника тюремної служби Григорій Іванющев підтвердив інформацію про суїцид, наголосивши, що Свирідов "найімовірніше, помер".

      Його звинувачували у вимаганні 10 мільйонів у колишнього заступника голови ФСВП Олександра Сапожнікова. Він здійснив самогубство після оголошення судом рішення про взяття під варту. До цього він був під підпискою про невиїзд. За статтею, за якою його звинувачували, Свирідову загрожувало до 3 років за ґратами.

      У Федеральній службі судових приставів Росії повідомили, що здійснюють перевірку усіх деталей та інформації, пов'язаної з цим інцидентом.

      Видання Bash.news також зазначає, що суїцид Свирідов скоїв, вистреливши собі у голову. Мовляв, він схопився за пістолет одразу після оголошення рішення суду. Як йому вдалося пронести пістолет на засідання суду – поки не відомо.

      Що відомо про Свирідова?Деякі російські ЗМІ повідомляють, що Свирідов був очільником управління автотранспорту Федеральної служби виконання покарань. Управління відповідало за контролем за експлуатацією автомобілів ФСВП.

      З посади керівника управління тюремної служби Росії Віктор Свирідов звільнився ще понад 5 років тому – у 2014-му. Втім справа проти нього напряму пов'язана з діяльністю на цій посаді.

      Цікаво, що раніше Свирідов заявляв, що хворіє невиліковним онкологічним захворюванням. Мовиться про четверту стадію раку.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: В'язниця Самогубство Новини Росії
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