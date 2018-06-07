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Бывший вождь боевиков рассказал о потерях и зарплаты россиян, воюющих на Донбассе

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Еженедельно в Россию вывозят 1-2 тела убитых наемников, – Бородай
Еженедельно в Россию вывозят 1-2 тела убитых наемников, – Бородай / Соцсети

Бывший глава так называемого "совета министров "ДНР" Александр Бородай утверждает, что ежедневно на Донбассе гибнут несколько боевиков. Кроме того, по его словам, в неделю в Россию вывозят тела 1-2 наемников.

Об этом он рассказал в комментарии одному из пропагандистских ресурсов.

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"Я не владею всей статистикой по всем погибшим. Я прежде всего ориентируюсь на российских "добровольцев", которых не очень много осталось на территории Донбасса, потому что в основном здесь "местные" воюют. У нас примерно получается один-два "двохсотых" (убитых – "24") в неделю, которых надо вывозить, чтобы похоронить в России", – утверждает Бородай.

В то же время он добавляет, что так называемые "вооруженные силы" оккупированных территорий Донбасса ежедневно теряют по два-три бойца убитыми.

По его словам у тех, наемников, едущих воевать на Донбасс, в основном бедные семьи, а получают они в рядах боевиков по 15-20 тысяч рублей (около 6-8 тысяч гривен).

"За те деньги, которые получают рядовые в корпусах "республики", никто не полезет рисковать собственной жизнью, таких сумасшедших нет", – отмечает Бородай.

Также бывший представитель оккупационной власти на Донбассе отметил, что в регионе есть россияне, которые воюют "без передышки" с 2014 года. Как подчеркивает он, основной поток начал откатываться назад после боев в Дебальцево в феврале 2015 года.

Напомним, по информации пресс-центра Операции Объединенных сил, за прошедшие сутки на Донбассе погибли 5 оккупантов уничтожены  еще 3 получили ранения.

Теги: Новости Украины Потери Деньги Новости Донецка Война на Донбассе
Источник: 24 Канал
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