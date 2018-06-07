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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Колишній вождь бойовиків розповів про втрати та зарплати росіян, що воюють на Донбасі

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Щотижня у Росію вивозять 1-2 тіла вбитих найманців, – Бородай
Щотижня у Росію вивозять 1-2 тіла вбитих найманців, – Бородай / Соцмережі

Колишній очільник так званої "ради міністрів "ДНР" Олександр Бородай переконує, що щодня на Донбасі гинуть кілька бойовиків. Крім того, за його словами, в тиждень у Росії вивозять тіла 1-2 найманців.

Про це він розповів у коментарі одному з пропагандистських ресурсів.

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"Я володію не всієї статистикою за всіма загиблими. Я перш за все орієнтуюся на російських "добровольців", яких не дуже багато залишилося на території Донбасу, бо в основному тут "місцеві" воюють. У нас приблизно виходить один-два "двохсотих" (убитих – "24") у тиждень, яких треба вивозити, щоб поховати в Росії", – стверджує Бородай.

Водночас він додає, що так звані "збройні сили" окупованих територій Донбасу щодня втрачають по два-три бійці вбитими.

За його словами у тих, найманців, що їдуть воювати на Донбас, здебільшого бідні сім’ї, а отримують вони у лавах бойовиків по 15-20 тисяч рублів (близько 6-8 тисяч гривень).

"За ті гроші, які отримують рядові в корпусах "республіки", ніхто не полізе ризикувати власним життям, таких божевільних немає", – констатує Бородай.

Також колишній представник окупаційної влади на Донеччині зазначив, що в регіоні є росіяни, які воюють "без перепочинку" з 2014 року. Як підкреслює він, основний потік почав відкочуватися назад після боїв в Дебальцевому в лютому 2015 року.

Нагадаємо, за інформацією прес-центру Операції Об’єднаних сил, за минулу добу на Донбасі загинули 5 окупантів та ще 3 зазнали поранень.

Теги: Новини України Втрати Війна на Донбасі Новини Донецька Гроші
Джерело: 24 Канал
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