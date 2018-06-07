Колишній вождь бойовиків розповів про втрати та зарплати росіян, що воюють на Донбасі

Колишній очільник так званої "ради міністрів "ДНР" Олександр Бородай переконує, що щодня на Донбасі гинуть кілька бойовиків. Крім того, за його словами, в тиждень у Росії вивозять тіла 1-2 найманців.

Про це він розповів у коментарі одному з пропагандистських ресурсів.

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"Я володію не всієї статистикою за всіма загиблими. Я перш за все орієнтуюся на російських "добровольців", яких не дуже багато залишилося на території Донбасу, бо в основному тут "місцеві" воюють. У нас приблизно виходить один-два "двохсотих" (убитих – "24") у тиждень, яких треба вивозити, щоб поховати в Росії", – стверджує Бородай.

Водночас він додає, що так звані "збройні сили" окупованих територій Донбасу щодня втрачають по два-три бійці вбитими.

За його словами у тих, найманців, що їдуть воювати на Донбас, здебільшого бідні сім’ї, а отримують вони у лавах бойовиків по 15-20 тисяч рублів (близько 6-8 тисяч гривень).

"За ті гроші, які отримують рядові в корпусах "республіки", ніхто не полізе ризикувати власним життям, таких божевільних немає", – констатує Бородай.

Також колишній представник окупаційної влади на Донеччині зазначив, що в регіоні є росіяни, які воюють "без перепочинку" з 2014 року. Як підкреслює він, основний потік почав відкочуватися назад після боїв в Дебальцевому в лютому 2015 року.

Нагадаємо, за інформацією прес-центру Операції Об’єднаних сил, за минулу добу на Донбасі загинули 5 окупантів та ще 3 зазнали поранень.