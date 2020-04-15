Бывший заместитель Луценко станет заместителем Кулебы в правительстве Шмыгаля, – СМИ
Новым заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы назначат Евгения Енина – бывшего заместителя генерального прокурора Юрия Луценко. Енин уволился из ГПУ после скандала с делом беглого олигарха Курченко.
Назначат Енина на должность в правительстве Шмыгаля якобы на заседании Кабмина 15 апреля. Об этом написала вечером 14 апреля "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
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Сам Дмитрий Кулеба возглавил МИД, напомним, 4 марта. До того дня он занимал должность вицепремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука.
Что известно о Евгении Енине
- Родился в 1980 в Днепре, женат, имеет 2 детей. По образованию юрист-международник, кандидат политических наук.
- Говорит на четырех иностранных языках – русском, английском, итальянском и румынском.
- С 2005 года по 2016 работал в структуре МИД Украины на разных должностях
- В июне 2016 года стал заместителем Юрия Луценко, который тогда возглавил Генпрокуратуру.
- 26 апреля 2019 Енина уволили из ГПУ, вокруг увольнения тогда разгорелся громкий скандал.
Евгений Енин работал в ГПУ в 2016 - 2019 годах / Фото Liga.net
О скандале вокруг отставки Енина
- В конце марта 2019 в СМИ появилась информация, что Евгений Енин отменил подозрения политикам – фигурантам расследования уголовного дела по беглому олигарху Сергею Курченко: бывшему главе Администрации Президента Борису Ложкину, его заместителю Алексею Филатову и бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой. Их подозревали в том, что они позволили преступной группировке Курченко легализовать миллиарда долларов.
- Чуть позже прокурор Константин Кулик заявил, что отмена подозрений была незаконным, а эти действия Енина позволили фигурантам дела или бежать из Украины, или влиять на свидетелей. Кулик прямо говорил, что Енин "способствует организованной преступной группировке Курченко".
- Об увольнении Енина заговорили 24 апреля, но до 8 мая 2019 он сам отставку не комментировал. Только в тот день дипломат опубликовал в фейсбуке фото своего заявления на увольнение.
- В заметке Енин подчеркнул, что "сделал выбор в пользу своих принципов". И обвинил СМИ в том, что о нем распространяли ложную информацию, а на самом деле он никаких подозрений по делу Курченко не отменял. В то же время Енин написал, что "ситуация вокруг дела Курченко в некоторой степени искусственно политизирована".
Относительно вероятных преступлений Курченко: как говорят в МВД, преступные схемы на продаже нефтепродуктов группой компаний СЕПЕК, принадлежащей олигарху, нанесли украинскому бюджету ущерб на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыто снизу уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы. Сам Курченко после Революции Достоинства сбежал в Москву.
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