Колишній заступник Луценка стане заступником Кулеби в уряді Шмигаля, – ЗМІ
Новим заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби призначать Євгена Єніна – колишнього заступника генерального прокурора Юрія Луценка. Єнін звільнився з ГПУ після скандалу зі справою олігарха-втікача Курченка.
Призначать Єніна на посаду в уряді Шмигаля начебто на засіданні Кабміну 15 квітня. Про це написала увечері 14 квітня "Українська правда" з посиланням на власні джерела.
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Сам Дмитро Кулеба очолив МЗС, нагадаємо, 4 березня. До того дня він обіймав посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в уряді Олексія Гончарука.
Що відомо про Євгенія Єніна
- Народився в 1980 у Дніпрі, одружений, має 2 дітей. За освітою юрист-міжнародник, кандидат політичних наук.
- Спілкується чотирма іноземними мовами – російською, англійською, італійською та румунською.
- З 2005 року до 2016 працював у структурі МЗС України на різних посадах
- У червні 2016 року став заступником Юрія Луценка, який тоді очолив Генпрокуратуру.
- 26 квітня 2019 року Єніна звільнили із ГПУ, навколо звільнення тоді лунав гучний скандал.
Євген Єнін працював у ГПУ у 2016 – 2019 роках / Фото Liga.net
Про скандал навколо відставки Єніна
- В кінці березня 2019 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Євгеній Єнін скасував підозри політикам – фігурантам розслідування кримінальної справи щодо олігарха-втікача Сергія Курченка: ексголові Адміністрації Президента Борису Ложкіну, його заступнику Олексію Філатову та ексголові НБУ Валерії Гонтаревій. Їх підозрювали в тому, що вони дозволили злочинному угрупованню Курченка легалізувати мільярди доларів.
- Трохи згодом прокурор Костянтин Кулик заявив, що скасування підозр було незаконним, а ці дії Єніна дозволили фігурантам справи або втекти з України, або впливати на свідків. Кулик прямо говорив, що Єнін "сприяє організованому злочинному угрупуванню Курченка".
- Про звільнення Єніна заговорили 24 квітня, але до 8 травня 2019 він сам відставку не коментував. Лише того дня дипломат опублікував у фейсбуці фото своєї заяви на звільнення.
- У дописі Єнін зазначив, що "зробив вибір на користь своїх принципів". І звинуватив ЗМІ у тому, що про нього поширювали неправдиву інформацію, а насправді він жодних підозр у справі Курченка не скасовував. Водночас Єнін написав, що "ситуація навколо справи Курченка певною мірою штучно політизована".
Щодо ймовірних злочинів Курченка: як кажуть у МВС, злочинні схеми на продажі нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК, яка належить олігархові, завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрито низу кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Сам Курченко після Революції Гідності втік до Москви.
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