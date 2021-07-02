Бывшим чиновникам Минобороны объявили подозрение в подрыве обороноспособности государства

Правоохранители обнаружили факт подрыва обороноспособности государства, совершенный бывшими должностными лицами Минобороны и руководителями предприятий – исполнителями оборонного заказа.

Действия чиновников во время выполнения контрактов на изготовление вооружения и военной техники, заключенных в рамках государственного оборонного заказа, причинили ущерб Украине на общую сумму более 476 миллионов гривен.

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В 2016 году в государственный оборонный заказ включили потребность ВМС ВСУ в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" для доставки подразделений морской пехоты.

Этот проект был разработан специализированным опытно-проектным центром кораблестроения.

Фигурирует экс-заместитель министра обороны

По данным следствия, в 2016 – 2018 году бывший заместитель министра обороны Украины, действуя умышленно в условиях особого периода, в соучастии с директорами Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, путем превышения своих служебных полномочий, обеспечили беспрепятственное быстрое, с упущением необходимых процедур, заключение государственного контракта с ОАО "Завод Ленинская Кузница", а в дальнейшем ЗАО "Завод Кузница на Рыбацком".

При этом они осознавали невозможность завода выполнить условия контракта и построить в установленные сроки до конца 2017 года – десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" из-за отсутствия проекта производства и создания такой продукции, которая не будет соответствовать техническим требованиям, установленным государственным оборонным заказом и контрактом, в результате чего указанные катера невозможно будет использовать по назначению,

– указать в Офисе генпрокурора.



Экс-чиновникам Минобороны объявили подозрение в подрыве обороноспособности государства / Фото Офиса генпрокурора

Указанные лица также обеспечили внесение в основные показатели корригированного государственного оборонного заказа потребности в строительстве еще одного десантно-штурмового катера "Кентавр" и заключение дополнительного соглашения с ОАО "Завод Ленинская Кузница" касательно строительства еще одного катера.

Это позволило обществу получить авансовый платеж и использовать его для обеспечения своей хозяйственной деятельности.

ПАО изготовили проекты другого катера "Кентавр-ЛК", что привело к невозможности их использования из-за несоответствия техническим условиям.

Эти действия привели к невыполнению государственного оборонного заказа по обеспечению подразделений ВМС боевыми катерами. В условиях вооруженной агрессии России и потери части боеспособных кораблей и катеров, это привело к снижению боевой готовности ВСУ и нанесло Минобороны ущерб на сумму более 443 миллионов гривен.



Бывшим чиновникам Минобороны объявили подозрения / Фото Офиса генпрокурора