Экс-судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, приговорили к 9 годам

Бывшего судью Алексея Тандыра 29 октября приговорили к 9 годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом в Киеве. В мае 2023 года он в состоянии алкогольного опьянения сбил на блокпосту 22-летнего нацгвардейца Вадима Бондаренко.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Что известно о приговоре суда?

Святошинский районный суд Киева признал бывшего судью Макаровского районного суда Алексея Тандыра виновным в ДТП со смертельным исходом, произошедшем в мае 2023 года.

По итогам рассмотрения дела его приговорили к 9 годам лишения свободы. Кроме того, бывшего судью лишили права управлять транспортными средствами на 10 лет. В настоящее время он находится под стражей.

Прокуроры доказали, что Тандыр нарушил правила безопасности дорожного движения, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины.

Дело находилось на рассмотрении суда с сентября 2023 года. По информации прокуратуры, сторона защиты неоднократно добивалась переноса заседаний, а обвиняемый заявлял отводы судье и прокурору.

В частности, по ходатайствам защиты не состоялось более 50 судебных заседаний. Всего сторона защиты заявила более 30 отводов судье и прокурору.

Также Тандыр пытался выйти из-под стражи путем мобилизации. Прокуратура выступала против этого, а суд не поддержал соответствующее ходатайство.

Как произошло смертельное ДТП на блокпосту?

Авария произошла около полуночи 23 мая 2023 года. По данным следствия, тогда Тандыр за рулем автомобиля Lexus ES350 наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко, который нес службу на блокпосту вблизи Киева. 22-летний национальный гвардеец погиб на месте.

Согласно заключению экспертизы, водитель начал тормозить непосредственно перед столкновением, а не заблаговременно, как того требовали дорожные знаки.

В прокуратуре также заявили, что Тандыр отказывался проходить экспертизу на состояние опьянения, а во время принудительного взятия биологических проб пытался подменить их водой и слюной.