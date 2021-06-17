Бывшую топ-чиновницу "Приватбанка" заочно взяли под стражу

Высший антикоррупционный суд 17 июня избрал меру пресечения подозреваемой по делу "Приватбанка". Бывшую руководительницу одного из подразделений учреждения Елену Бычихину взяли под стражу, однако заочно.
Сторона обвинения обратилась в ВАКС с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей по статье, которая предусматривает такие действия без участия подозреваемой.
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Детали судебного решения
Суд постановил удовлетворить это ходатайство и взял бывшую топ-чиновницу под стражу заочно.
В отношении бывшей главы одного из подразделений банковского учреждения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до ее задержания и доставки в суд,
– говорится в постановлении.
После этого планируют решить вопрос применения либо этой меры пресечения, либо ее замены на более мягкую.
Возможности, которые предоставляет определение
Это постановление суда является основанием для инициирования публикации Генеральным секретариатом Интерпола красной карточки оповещения. Она дает возможность проведения розыска, задержания, ареста, ограничения свободы передвижения и дальнейшей экстрадиции женщины в Украину.
Напомним, прокуроры САП осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению бывших топ-менеджеров "Приватбанка".Справка. Говорится о Елене Бычихиной, которая покинула территорию Украины только за неделю до того, как произошло задержание другого фигуранта дела "Приватбанка" – Владимира Яценко. Впоследствии НАБУ объявило ее в розыск. Третьим фигурантом этого дела является экс-глава правления банка Александр Дубилет.
Досудебное расследование дела "Приватбанка": что известно
- В декабре 2016 года, за день до признания "Приватбанка" неплатежеспособным, топ-чиновники на основании ложных документов выплатили из денег банка более 136,89 миллиона гривен в пользу связанной с банком компании.
- Действия злоумышленников квалифицировали по статье о растрате и пособничестве в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.
- Сейчас досудебное расследование в производстве продолжается.