Срок базовой общей подготовки увеличат: будут учить противодействию вражеским БпЛА

Главком Александр Сырский провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в ВСУ. Также обсуждались усиление безопасности в учебных центрах и другие проблемные вопросы.

Главком сообщил, что будет увеличен срок базовой общей подготовки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сырского.

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Срок БЗВП возрастет на 2 дня

Срок базовой общей подготовки будет увеличен до 51 дня. Сейчас – 49.

Двое суток будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию ударным БпЛА противника. Это – одна из новаций шестого издания программы БЗВП, работа над которым завершается,

– объяснил Сырский.

Он добавил, что продолжается совершенствование базовой подготовки в тыловых полосах бригад. Также усиливается психологическая подготовка бойцов.

"Заслушал отчеты по реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов противника... Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках – запрещено!" – подчеркнул главком.

По словам Сырского, на локациях подготовки строятся новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения.

Реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту наших воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются. Подчеркнул обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также на корректном и оперативном оповещении о воздушных тревогах,

– добавил главком.

Он также приказал организовать закрепление вновь созданных армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений.