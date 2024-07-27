Израиль ударил по школе в Секторе Газа и заявил, что это военная база: среди погибших есть дети

ЦАХАЛ ударил по школе в Секторе Газа. Силы Израиля сами сообщили об атаке и заявили, что ХАМАС якобы использовал ее как военную базу. Однако анализ журналистов-расследователей свидетельствует об ударе по мирному объекту.

Израиль нанес авиаудары по школе, которую используют перемещенные палестинцы в центральной части Сектора Газы. Журналисты Associated Press увидели мертвого малыша в машине скорой помощи и тела, накрытые одеялами.

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Что известно об атаке

ЦАХАЛ заявил, что ХАМАС якобы использовал комплекс как тайник для руководства и планирования атак против Израиля. Также, по заявлению Израиля, там боевики якобы разрабатывали и хранили большое количество оружия.

"Перед ударом было принято много мер для уменьшения риска причинения вреда гражданскому населению, в частности использование соответствующих боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку, – заявили в армии Израиля.

Среди погибших есть женщины и дети

Однако Минздрав Палестины сообщил, что в результате удара погибли по меньшей мере 30 гражданских людей, еще более 100 получили ранения. Сообщается, что среди погибших было 7 детей и 7 женщин.

Служба гражданской обороны Сектора Газа сказала, что в школе находились переселенцы. Также там был размещен медицинский пункт.

Журналисты BBC и Associated Press пишут, что среди завалов видно окровавленных детей.

По словам врачей Аль-Акса, куда доставили пострадавших, у многих раненых ампутированы верхние или нижние конечности. Также в результате атаки их тела получили серьезные ожоги. Об этом сообщает Al Jazeera.