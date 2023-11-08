Как можно ликвидировать туннели ХАМАС: военный обозреватель из Израиля назвал их главную слабость

В Секторе Газа продолжается наземная операция израильских военных. Они начали уничтожать туннели ХАМАС, но по многим причинам, в частности из-за возможного пребывания там заложников, вынуждены продвигаться медленно и осторожно.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп напомнил 24 Каналу, что вентиляция является одним из важнейших факторов функционирования туннелей на сотни километров, особенно когда там находятся тысячи боевиков одновременно.

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"Вентиляторы работают с помощью электричества – здесь нужны генераторы и солярка. Борьба за солярку идет всеми способами", – отметил Шарп.

По его словам, Израиль потому и настаивал на отсутствии топлива в гуманитарной помощи для жителей Сектора Газа, потому что прекрасно знает, что оно является стратегическим оружием ХАМАС. Более того, боевики забирают солярку из больниц на свои нужды – преимущественно на функционирование туннелей.

Жизнь заложников превыше всего

"Если армия знает, что в каком-то месте находятся заложники, например в туннеле или подземном бункере, то по этому месту не будут наносить удар с воздуха", – констатировал Шарп.

Когда становится известно, что в конкретном туннеле заложников нет, появляется возможность применить специально адаптированные боеприпасы. Они проникают на нужную глубину и там взрываются.

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