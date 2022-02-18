Что изменилось с тех пор, как живется украинскому куму Путина и его семье под санкциями – читайте в материале сайта 24 канала.

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Вырвали токсичное жало

Введение санкций против Медведчука и Марченко неожиданностью не стало. Еще за несколько недель до этого – 2 февраля 2021 года – СНБО ввел санкции против миньона Медведчука – нардепа Тараса Козака, на которого была "записана" пропагандистская империя кума Путина.

Тогда это решение позволило остановить, казалось бы, безудержный поток российской пропаганды, лившийся в уши украинцев с телеканалов "112 Україна", ZIK и Newsone.

Санкции от 19 февраля стали логическим продолжением разгрома пророссийской медиаимперии и нанесли мощный удар по ее экономической базе и открыли путь для судебного расследования относительно Медведчука.

Посольство США напомнило, что украинские санкции против Медведчука – хорошее, хотя и очень долгожданное дело / Скриншот

Медведчуку сделали очень больно. Так, он с 2014 года находился под санкциями США, но особенно от этого не страдал, даже больше – научился их обходить, в частности, с помощью жены.

Почему пострадала Марченко

Коварный и осторожный Медведчук заранее перестраховался и переписал свои активы на жену – бывшего диктора Оксану Марченко.

Так же, кстати, поступил и Тарас Козак, но тот пошел еще дальше – и переписал свое состояние на гражданскую жену, которая юридически никакого отношения к нему не имела.

Эту схему раскрыли украинские журналисты, не была она тайной и для стражей порядка, а потому санкции были применены и к светской львице.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук на пике своего могущества – лето 2019 года / Фото allkharkov

Именно от имени фирм, бенефициаром которых была Оксана Марченко, Медведчук в обход санкций США продавал американской ExxonMobil нефтепродукты из России (речь идет о продукции Новошахтинского завода нефтепродуктов, ставшего собственностью Марченко за символические несколько тысяч долларов).

Все это было известно как минимум с 2018 года.

Сама Марченко была очень возмущена и обещала жесткий ответ лично президенту Зеленскому, для которого, по ее словам, была едва ли не крестной мамой на телевидении. Ответ должен быть в виде собственного похода в политику.

Олигарх в ТКГ

До этого существовала такая себе коллизия – всем было известно, что кум Путина – Медведчук – агент влияния России в Украине. Этого не скрывал и сам Медведчук. В то же время у украинской власти к нему не было вопросов.

Бывший прогрессивный режиссер Оливер Стоун на презентации своего "фильма" о Медведчуке / Фото "112 Україна"

Когда Россия ворвалась на Донбасс – Украина потеряла контроль над значительными территориями и понесла непоправимые потери. Именно в этот период Медведчук из "серой мыши" превратился в "серого кардинала", а впоследствии и в полноценного олигарха с правом на ночные визиты в Администрацию Президента Украины и безлимитные прямые перелеты в Россию для встреч с главами государства-агрессора и решения, как потом оказалось, личных деловых вопросов.

И все это под прикрытием членства в Трехсторонней контактной группе и освобождения пленников Кремля.

Приказ Президента Украины от 19 февраля 2021 года просто "отменил" олигарха Медведчука. В настоящее время он фигурант нескольких уголовных производств, в частности, о государственной измене и финансировании терроризма.

С мая 2021 года Медведчук находится под домашним арестом в роскошном имении в Киеве, которое записано на его жену. Олигарх жалуется, что крестницу Путина не взяли учиться в Швейцарию, продолжает называть себя лидером оппозиции, а также вполне возможно кусает локти, что не может легально оплатить залог в миллиард гривен и улететь из Украины вслед за коллегами из "ОПЗЖ".

Пленки Медведчука

Домашний арест освободил для олигарха время и теперь он может послушать все пленки – более 30 часов разговоров Медведчука с представителями российских и украинских властей, а также – террористами. 13 июня 2021 года записи прослушивания Медведчука были презентованы на YouTube-канале журналистов-расследователей Bihus.Info и мгновенно стали сетевым хитом.

Прослушивание Медведчука: отношения с Порошенко, Путиным и боевиками

В ходе прослушивания Медведчук имел возможность освежить в памяти эпизоды с покупкой угля у террористов, поставкой электроэнергию в оккупированный россиянами Крым, переговорами с Сурковым и газпромовцем Миллером, получением денег от Грицака, получением в подарок от украинской власти украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", саботажем обмена украинских пленных и много интересного.

Прослушивание Медведчука: пленные, газовые войны, электричество в Крым:

Пустое место

Арест Медведчука доказал, что у олигарха нет поддержки в Украине. За токсичного политика страны никто не вышел на митинг, кроме кучки зависимых депутатов и купленных "титушек", телеканалы также оказались никому не нужными – после введения санкций они мигрировали на YouTube, где в начале 2022 года были заблокированы.

За Медведчука даже не вступился его кум Владимир Путин. Хотя последний даже Петру Порошенко предложил политическое убежище.

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Дело Медведчука – Порошенко

С конца 2021 года Медведчук и Порошенко – фигуранты одного уголовного дела – о госизмене и финансировании терроризма. Фабула такова: Украина по благословению Порошенко, который тогда был президентом, покупала через Медведчука уголь в ОРДЛО – у террористов. Таким образом, происходило финансирование террористической деятельности российских прокси в оккупированных Россией частях Донецкой и Луганской областей.

Приговора по делу ждать еще долго, и сейчас действует презумпция невиновности, но есть и оценки такой деятельности, которые в свое время давали украинские политики.

Осенью 2014 года тогдашний премьер Арсений Яценюк назвал торговлю с террористами преступлением.

Яценюк о торговле с ОРДЛО:

То же самое летом 2019 года подтвердил тогдашний генпрокурор Юрий Луценко, когда жестоко заклеймил идею прекращения торговой блокады ОРДЛО.

Юрий Луценко выразил решительный протест возобновлению экономического сотрудничества Украины и ОРДЛО / Скриншот

Через несколько лет – в январе 2022 года – торговля с террористами неожиданно стала уже благим делом и актом миротворчества и мудрости украинской власти. По крайней мере, так объяснил Петр Порошенко.

Но я подчеркиваю, задайте себе вопрос: а было ли там нарушение закона? Вы найдете ответ, что нет. Можно ли покупать уголь там? Можно. Давало ли это работу украинцам, проживавшим на оккупированных территориях? Давало. Не давали бы вы эту работу – они бы брали оружие и шли убивать украинцев. Это так,

– Петр Порошенко в интервью УП от 17 января 2022 года признал, что при его каденции Украина покупала уголь в "ДНР".

Чья оценка фактов торговли с террористами верна – должен выяснить суд (возможно даже в формате перекрестного допроса).

Важно В ГБР не исключают одновременного допроса Порошенко и Медведчука

Пока известно, что только по второму делу Медведчука, то есть "угольному" или "делу Медведчука – Порошенко", ГБР собрало более 120 тысяч страниц документальных материалов. Все это должно быть проработано до августа 2022 года.

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