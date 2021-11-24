В ЦАР упал вертолет с российскими наемниками: видео с места инцидента

В Центральноафриканской Республике потерпел крушение вертолет. На его борту находились российские наемники из скандальной ЧВК "Вагнера".

Первые минуты после крушения вертолета удалось зафиксировать на камеру. В сети их обнародовал очевидец инцидента.

Читайте также ООН узнала о причастности россиян к военным преступлениям в ЦАР, – СМИ

В ЦАР разбился вертолет с вагнеровцами

Авария вертолета произошла утром 22 ноября в городе Банги в ЦАР.

На ролике заметно, что вертолет упал в реку. После этого на берег выбрались двое белых мужчин. Один из них довольно сильно хромал, а у другого была разбита голова.

Издание сообщает, что россиян спасли местные лодочники. Сам вертолет после аварии затонул в реке. Информации о том, сколько людей было на борту, пока нет. Однако известно, что это были наемники ЧВК "Вагнера".

Российские власти официальных комментариев по поводу аварии вертолета также пока не давали.

В ЦАР упал вертолет с вагнеровцами: смотрите видео

Война в ЦАР и участие в ней вагнеровцев: коротко

Война в ЦАР продолжается с 2012 года. В боях с двух сторон принимают участие повстанцы и действующая власть. Миротворцы ООН поддерживают официальный ЦАР.

На стороне повстанцев участие в боях принимают и бойцы ЧВК "Вагнера", которые ранее также были замечены в Украине, Сирии и других странах. В ЦАР их неоднократно обвиняли в пытках и убийствах.