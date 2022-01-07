Царит солидарность с Украиной, – Кулеба провел телефонный разговор с Блинкеном

Дмитрий Кулеба пообщался по телефону со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. Дипломаты обсудили агрессию России против Украины.

Министр иностранных дел отметил, что государственный секретарь США сообщил ему "хорошую новость". Разговор состоялся после заседания глав МИД стран-членов НАТО, которое прошло 7 января.

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В Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы детально согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с Россией в различных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня,

– продолжил Дмитрий Кулеба.

В свою очередь Энтони Блинкен в твиттере подчеркнул, что "еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Украины". Он добавил, что Соединенные Штаты "работают бок о бок с Украиной, союзниками по Североатлантическому альянсу и партнерами, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России".

Угроза вторжения России

Еще с октября 2021 года в западных средствах массовой информации писали о наращивании Россией войск на границе с Украиной и планах Кремля начать полномасштабное вторжение.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Ряд западных партнеров Украины призвали Россию удержаться от агрессии и пригрозили последствиями. Угроза вторжения в Украину была одной из тем разговоров Джо Байдена с Путиным.

На этом фоне все чаще в мировом сообществе начали говорить о членстве Украины в НАТО.

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Текст публикации Дмитрия Кулебы:

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил по итогам министерской встречи НАТО, сообщил хорошую новость: в Альянсе царит солидарность с Украиной. Мы детально согласовали позиции Украины и США накануне переговоров с Россией в различных форматах, обсудили двустороннюю повестку дня.