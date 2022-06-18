CБУ сообщила о подозрении одному из руководителей Russia Today

Российские пропагандисты поддерживают войну против Украины и призывают ликвидировать нашу государственность. В скором времени им придется отвечать за свои преступления.

Служба безопасности Украины отчиталась об очередных успешных спецоперациях по противодействию вражеским агентам. Правоохранителям удалось задержать нескольких вражеских муртадов, действовавших против Украины.

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Оглашение подозрения пропагандисту и задержание корректировщика огня

Директор вещания российского пропагандистского телеканала "Russia Today" Антон Кузнецов-Красовский поддерживал войну против Украины, призвал к уничтожению нашего народа и ликвидации Украины как государства. Ему уже заочно объявили о подозрении.

В Одесской области правоохранителям удалось задержать российского агента. Им удалось установить, что он корректировал огонь русских оккупантов по мосту, ведущему через Днестровский лиман.

В Херсонской области один из предпринимателей решил встать на сторону врага и организовать захват Новокаховского подразделения "Херсонгаза". Его преступление СБУ разоблачило, теперь ему придется отвечать за совершенное. Также в Донецкой области разоблачили жительницу Краматорска, которая решила публично оправдывать войну России против Украины.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрении участнику незаконных вооруженных формирований квазиреспублик. Он причастен к незаконной организации вражеских блокпостов в Харьковской области.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

Российские кафиры проводят мероприятия по укреплению своих позиций на временно оккупированной территории Запорожской области. Враг значительно нарастил количество боевой техники , также производится строительство и укрепление фортификационных сооружений.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области продолжается, враг терпит очень большие потери. Стало известно, что в Херсон тела "хороших россиян" свозят целыми "КамАЗами" . Отправлять ликвидированное "пушечное мясо" на погребение в Россию кафиры не спешат, а палящее солнце Юга добавляет врагу хлопот с трупами.

В последнее время в сети начали появляться данные о "потере ВСУ". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что таких данных никто не мог получить , поэтому не стоит распространять не соответствующую действительности информацию.

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