Служба безпеки України відзвітувала про чергові успішні спецоперації із протидії ворожим агентам. Правоохоронцям вдалося затримати кількох ворожих посіпак, які діяли проти України.

Читайте також Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Миколаївщині та відзначив кращих захисників

Оголошення підозри пропагандисту та затримання коригувальника вогню

Директор мовлення російського пропагандистського телеканалу "Russia Today" Антон Кузнєцов-Красовський підтримував війну проти України, закликав до знищення нашого народу та ліквідації України як держави. Йому вже заочно оголосили про підозру.

На Одещині правоохоронцям вдалося затримати російського агента. Їм вдалося встановити, що він коригував вогонь російських окупантів по мосту, який веде через Дністровський лиман.

На Херсонщині один із підприємців вирішив стати на бік ворога та організувати захоплення Новокаховського підрозділу "Херсонгазу". Його злочин СБУ викрила, тепер йому доведеться відповідати за скоєне. Також на Донеччині викрили мешканку Краматорська, яка вирішила публічно виправдовувати війну Росії проти України.

Окрім того, СБУ повідомила про підозру учаснику незаконних збройних формувань квазіреспублік. Він причетний до незаконної організації ворожих блокпостів у Харківській області.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Російські окупанти проводять заходи щодо укріплення своїх позицій на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ворог значно наростив кількість бойової техніки, також проводиться будівництво та укріплення фортифікаційних споруд.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині триває, ворог зазнає дуже великих втрат. Стало відомо, що до Херсона тіла "хороших росіян" звозять цілими "КамАЗами". Відправляти ліквідоване "гарматне м'ясо" на поховання в Росію окупанти не поспішають, а пекуче сонце Півдня додає ворогу клопотів з трупами.

Останнім часом у мережі почали з'являтися дані про "втрати ЗСУ". Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що таких даних ніхто не міг отримати, тому не варто поширювати інформацію, яка не відповідає дійсності.

Дивіться також – 60 росіян зникли з казарми: вони злякалися війни та вирішили втекти