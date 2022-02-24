Враг не пройдёт. Это будет конец для Путина. Боюсь, что за его авантюру заплатят своими жизнями многие тысячи россиян, и Россию ожидает 1945-й год.

Надеюсь увидеть серьезное антивоенное движение в самой России.

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Сейчас оно нам всем очень нужно, и в том числе – самим россиянам.

Во главе России – псих

Должен признать, что я был не прав в своих прогнозах.

Психиатрию кремлевского вождя я не учёл. Хочу извиниться перед американскими коллегами – я им не верил, но они оказались правы.

Никакой паники

Сейчас важно не поддаваться панике, строить оборону и готовиться перейти в наступление. Этим сейчас и займёмся!

Началась война – обращение президента Украины: смотрите видео