Это были худшие 5 дней, – Зеленский опубликовал щемящее видео
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Владимир Зеленский опубликовал очередное видео в своем телеграм-канале и на Фейсбуке. В ролике говорится, что это были худшие 5 дней в жизни каждого украинца.
Видео наполнено щемящими кадрами страшных событий, которые Украина была вынуждена пережить из-за безумия диктатора соседней страны-агрессора. Вместе с тем Владимир Зеленский подписал видео уверенными словами: "Мы сможем. Мы выстоим. Мы будем защищать нашу землю до последнего".
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Трогательный видеоролик
На видео видны обстрелы в Сумской, Черниговской, Киевской областях и на территории всей Украины, куда решилась дотянуться кровавая рука агрессора. Вместе с тем ролик напомнил о героях современности, мировых героях, которые ценой собственной жизни отстаивали принципы демократии, международного права, а прежде всего – суверенность своей страны и свободу своих земляков!
Это были самые плохие 5 дней в жизни каждого украинца. Мы здесь, чтобы отстоять свой дом. Мы гордимся нашими героями и радуемся хорошим новостям даже когда звучат сирены. Мы продолжаем сражаться и защищать свою землю. Нас не остановить,
– сопровождает щемящие кадры подпись.
Ролик, опубликованный Владимиром Зеленским: смотрите видео
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