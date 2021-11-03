Этот вопрос недопустим для Зеленского, – политолог об обысках у экс-министра Любченко

Первому вице-премьер-министру – министру экономики Алексею Любченко прочили место главы правительства. Однако на днях он написал заявление на отставку, а 3 ноября к нему с обысками пришли СБУ, НАБУ, САП.

Об этом в прямом эфире рассказал политолог и доктор политических наук Игорь Петренко. Он отметил, что здесь говорится об очищении власти.

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"Ситуация с тем, чтобы Любченко назначить премьер-министром – это была внутренняя игра. Именно попытки создать информационные поводы, чтобы о нем думали и замечали. У него был положительный кейс. Это тогда, когда он занимался налоговой политикой", – сказал политолог.

Почему могли уволить Любченко

По словам Петренко, повышение в должности Любченко не привело к успехам. Министр 2 ноября подал в отставку.

Логичный вопрос – почему так случилось. И поэтому видим как раз такой подход, который демонстрирует, что есть подозрение в коррупции. Думаю, что этот вопрос недопустим для Зеленского. Игорь Петренко Политолог и доктор политических наук

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