Этот вопрос недопустим для Зеленского, – политолог об обысках у экс-министра Любченко
Источник:24 канал
Первому вице-премьер-министру – министру экономики Алексею Любченко прочили место главы правительства. Однако на днях он написал заявление на отставку, а 3 ноября к нему с обысками пришли СБУ, НАБУ, САП.
Об этом в прямом эфире рассказал политолог и доктор политических наук Игорь Петренко. Он отметил, что здесь говорится об очищении власти.
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"Ситуация с тем, чтобы Любченко назначить премьер-министром – это была внутренняя игра. Именно попытки создать информационные поводы, чтобы о нем думали и замечали. У него был положительный кейс. Это тогда, когда он занимался налоговой политикой", – сказал политолог.
Почему могли уволить Любченко
По словам Петренко, повышение в должности Любченко не привело к успехам. Министр 2 ноября подал в отставку.
Логичный вопрос – почему так случилось. И поэтому видим как раз такой подход, который демонстрирует, что есть подозрение в коррупции. Думаю, что этот вопрос недопустим для Зеленского.
Игорь Петренко об обысках у Алексея Любченко: смотрите видео
Обыски у экс-министра Любченко: что известно
- Служба безопасности Украины сообщила, что обыски связаны с разоблачением коррупционного механизма в Государственной налоговой службе.
- Преступная схема заключалась в "покрывании" мошенников, которые недоплачивали налоги, а также помощи фиктивным предприятиям.
- Правоохранители начали следствие в рамках уголовного дела по факту злоупотребления властью или служебным положением.