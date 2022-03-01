Это тоже военная инфраструктура? – Зеленсткий о предполагаемом обстреле Россией Софии Киевской

Сегодня Россия цинично разбомбила гражданскую инфраструктуру центра Харькова. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты также планируют нанести ракетный удар по одному из зданий СБУ.

Она расположена вблизи Софии Киевской. Об этом президент сказал в интервью Reuters и CNN.

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"Есть официальное заявление генштаба России о том, что будет нанесен ракетный удар по, мне кажется, одному из зданий Службы безопасности Украины", – отметил Зеленский.

СБУ расположена на улице Владимирской (в Киеве – 24 канала). Через 200 метров находится София Киевская. Это тоже военная инфраструктура?

– риторически спросил президент.

То есть, как объяснил глава государства, для всех верующих людей это святыня. А оккупанты ракетными ударами просто бьют в старый город, старый Киев, в сердце Киевской Руси.

"Вот что мы видим. И как эти ценности защищать?", – утвердил Зеленский.

Поэтому, по его словам, закрытое небо никак не означает втягивания НАТО в войну. Это только превентивные меры.

Добавим, что в Харькове оккупанты продолжают обстреливать жилые дома. В результате авиаудара между домами погибли 8 невинных людей. Кроме этого, по данным ГСЧС по состоянию на 16 часов еще 6 человек пострадали. Спасателям удалось сохранить жизнь 38 человек.

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