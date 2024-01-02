Эксперт по авиации Валерий Романенко сказал 24 Каналу, почему россияне активизировали ракетные обстрелы Украины. Отметим, что общая стоимость утренней атаки столицы составляет 620 миллионов долларов.

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Россияне устали ждать и начали обстрелы

По данным ГУР МО, россияне способны производить около 110 ракет. За четыре месяца оккупанты накопили до 500 ракет.

Обратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

"Сейчас у них просто чешутся руки. Россияне ждали морозов, а их все никак нет, поэтому решили как будет, так и будет, и ударили, не ожидая самого чувствительного для нас момента", – сказал Романенко.

Воздушным силам ВСУ 2 января удалось сбить 72 вражеских цели. В результате российской агрессии 5 человек погибли, более сотни – ранены, повреждены дома и автомобили. Однако стратегических целей враг не достиг.

Жизнь людей неоценима и здесь вообще нельзя сравнивать. Если подсчитывать материальный ущерб, то в целом россияне больше потеряли, чем нанесли нам вред,

– отметил эксперт по авиации.

В течение массированных обстрелов 29 декабря и 2 января Воздушные силы ВСУ сбили более сотни ракет. Минимальная стоимость одной воздушной цели примерно 3 миллиона, "Кинжалов" – 15 миллионов.

"Для них это серьезные потери, но они идут на это, потому что нужно рапортовать об успехах, которых нет. Сейчас нужно говорить, что они будто бы нанесли безумные потери, убили 100 – 500 инструкторов НАТО", – добавил Романенко.

Массированная атака по Украине: коротко