Российские захватчики мечтают нанести украинцам больше вреда. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко, добавив, что противник, вероятно, ждал морозов, чтобы его атака имела более серьезные последствия.
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Сколько ракет накопил враг
Оккупанты еще с осени 2023 года мечтали загнать украинцев в холода, оставить без света, воды, газоснабжения. Так они хотят "расшатать" наш тыл, добиться успехов или склонить Украину к переговорам.
В России понимают, что таким образом не смогут победить Украину. Ведь даже из подвалов и без света украинцы все равно будут помогать Вооруженным Силам, производить и передавать все, что нужно. Однако такие стремления у оккупантов есть.
Россияне накопили вооружение и сейчас его применяют, оценивая, позволят ли такие атаки им на что-то повлиять. Вероятно, эти массированные налеты не последние. Они будут повторяться, но недолго,
– сказал эксперт по авиации.
Он добавил, что Россия накопила 500 ракет, перед этим было в запасе еще столько же. Поэтому максимально у них хватит сил еще на 3 – 4 массированных налета. Также противник будет решать, совершать ли атаки подряд, или, например, с перерывом в несколько дней, недель или месяцев.
Массированная атака по Украине 2 января: актуальные новости
- Россия атаковала Украину почти сотней ракет. Страна-агрессор выпустила 70 крылатых ракет, 10 "Кинжалов" и 3 "Калибра". Два последних вида вооружения полностью уничтожили силы противовоздушной обороны. Из 70 крылатых ракет удалось перехватить 59. Враг целился по критической гражданской инфраструктуре, а главным направлением была столица.
- От террора оккупантов также пострадал Харьков. Враг ударил по центральной части города, в том числе повредил многоквартирные дома, хозяйственные постройки, гражданскую инфраструктуру, также зафиксировали возгорание автомобилей. Преступление оккупантов унесло жизни 91-летней женщины, еще 52 человека – ранены, среди них 5 детей.
- Во время массированной атаки россияне запустили по Украине 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал". Силы ПВО их уничтожили. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что попадание этих ракет в цель стало бы для Украины катастрофой. Он добавил, что вражеские средства были сбиты с помощью системы Patriot, которую мы получили от западных партнеров.
- Для того чтобы цинично обстрелять жилые кварталы Украины враг использовал 99 средств воздушного нападения. В частности говорится о 35 "Шахедах" и десятках ракет "Калибр", "Искандер", "Кинжал". Следовательно, общая стоимость массированного обстрела Украины стоила стране-агрессору примерно 620 миллионов долларов.