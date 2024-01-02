Российские захватчики мечтают нанести украинцам больше вреда. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко, добавив, что противник, вероятно, ждал морозов, чтобы его атака имела более серьезные последствия.

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Сколько ракет накопил враг

Оккупанты еще с осени 2023 года мечтали загнать украинцев в холода, оставить без света, воды, газоснабжения. Так они хотят "расшатать" наш тыл, добиться успехов или склонить Украину к переговорам.

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В России понимают, что таким образом не смогут победить Украину. Ведь даже из подвалов и без света украинцы все равно будут помогать Вооруженным Силам, производить и передавать все, что нужно. Однако такие стремления у оккупантов есть.

Россияне накопили вооружение и сейчас его применяют, оценивая, позволят ли такие атаки им на что-то повлиять. Вероятно, эти массированные налеты не последние. Они будут повторяться, но недолго,

– сказал эксперт по авиации.

Он добавил, что Россия накопила 500 ракет, перед этим было в запасе еще столько же. Поэтому максимально у них хватит сил еще на 3 – 4 массированных налета. Также противник будет решать, совершать ли атаки подряд, или, например, с перерывом в несколько дней, недель или месяцев.

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