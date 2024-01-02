Російські загарбники мріють завдати українцям якнайбільше шкоди. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, додавши, що противник, ймовірно, чекав морозів, щоб його атака мала серйозніші наслідки.

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Скільки ракет накопичив ворог

Окупанти ще з осені 2023 року мріяли загнати українців в холоди, залишити без світла, води, газопостачання. Так вони хочуть "розхитати" наш тил, досягти успіхів чи схилити Україну до перемовин.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

У Росії усвідомлюють, що у такий спосіб не зможуть перемогти Україну. Адже навіть з підвалів та без світла українці все одно допомагатиму Збройним Силам, будуть виготовляти й передавати все, що потрібно. Однак такі прагнення в окупантів є.

Росіяни накопичили озброєння і зараз його застосовують, оцінюючи, чи такі атаки дозволять їм на щось реально вплинути. Ймовірно, ці масовані нальоти не останні. Вони повторюватимуться, але недовго,

– сказав експерт з авіації.

Він додав, що Росія накопичила 500 ракет, перед цим мала в запасі ще стільки ж. Тому максимально в них вистачить сил ще на 3 – 4 масованих нальоти. Також противник вирішуватиме, чи здійснювати атаки підряд, чи, наприклад, з перервою у кілька днів, тижнів або ж місяців.

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