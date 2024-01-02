Російські загарбники мріють завдати українцям якнайбільше шкоди. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, додавши, що противник, ймовірно, чекав морозів, щоб його атака мала серйозніші наслідки.
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Скільки ракет накопичив ворог
Окупанти ще з осені 2023 року мріяли загнати українців в холоди, залишити без світла, води, газопостачання. Так вони хочуть "розхитати" наш тил, досягти успіхів чи схилити Україну до перемовин.
У Росії усвідомлюють, що у такий спосіб не зможуть перемогти Україну. Адже навіть з підвалів та без світла українці все одно допомагатиму Збройним Силам, будуть виготовляти й передавати все, що потрібно. Однак такі прагнення в окупантів є.
Росіяни накопичили озброєння і зараз його застосовують, оцінюючи, чи такі атаки дозволять їм на щось реально вплинути. Ймовірно, ці масовані нальоти не останні. Вони повторюватимуться, але недовго,
– сказав експерт з авіації.
Він додав, що Росія накопичила 500 ракет, перед цим мала в запасі ще стільки ж. Тому максимально в них вистачить сил ще на 3 – 4 масованих нальоти. Також противник вирішуватиме, чи здійснювати атаки підряд, чи, наприклад, з перервою у кілька днів, тижнів або ж місяців.
Масована атака по Україні 2 січня: актуальні новини
- Росія атакувала Україну майже сотнею ракет. Країна-агресорка випустила 70 крилатих ракет, 10 "Кинджалів" і 3 "Калібри". Два останні види озброєння повністю знищили сили протиповітряної оборони. З 70 крилатих ракет вдалося перехопити 59. Ворог цілився по критичній, цивільній інфраструктурі, а головним напрямком була столиця.
- Від терору окупантів також постраждав Харків. Ворог вдарив по центральній частині міста, зокрема, пошкодив багатоквартирні будинки, господарчі споруди, цивільну інфраструктуру, також зафіксували загоряння автомобілів. Злочин окупантів забрав життя 91-річної жінки, ще 52 людини – поранені, серед них 5 дітей.
- Під час масованої атаки росіяни запустили по Україні 10 гіперзвукових ракет "Кинджал". Сили ППО їх знищили. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що потрапляння цих ракет у ціль стало б для України катастрофою. Він додав, що ворожі засоби збили за допомогою системи Patriot, яку ми отримали від західних партнерів.
- Для того, щоб цинічно обстріляти житлові квартали України, ворог використав 99 засобів повітряного нападу. Зокрема, мовиться про 35 "Шахедів" та десятки ракет "Калібр", "Іскандер", "Кинджал". Відтак загальна вартість масованого обстрілу України вартувала країні-агресорці приблизно 620 мільйонів доларів.