Цель была не одна: ВСУ могли попасть в стратегически важные пункты россиян

Взрывами в Севастополе 31 декабря ВСУ хотели ослабить российские резервы и логистику. Целью могли быть база 810-й бригады и нефтяной терминал. Украинские силы также продемонстрировали новые возможности, уничтожив вертолет с помощью дрона.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал в эфире 24 Канала, что для понимания ночных событий в Крыму стоит начать с Льгова. Ночью на Курщине в районе Льгова было очень громко.

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Там расположен пункт управления и штаб 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, а также пункт постоянной дислокации, который в Казацкой бухте Севастополя.

Какова цель атак

"Наши защитники атаковали эти подразделения на севере Украины и на юге, в оккупированном Крыму. Казацкая бухта – это основной пункт постоянной дислокации 810-й бригады. Туда регулярно прилетает. Цель – не дать возможность восстановиться российским войскам, которые отходят туда для пополнения. Также не позволить сформировать резервные подразделения, которые будут направлены на фронт войны в Украине", – объяснил Павел Лакийчук.

Было несколько целей

Он добавил, что пока нет точных данных, но вероятно, целью был не только ППД 810-й бригады, но и нефтяной терминал, который также расположен в этом районе.

Это огромный терминал, похожий на Феодосийский нефтяной терминал, но он напрямую связан с обеспечением Черноморского флота и военной группировки противника горюче-смазочными материалами.

Не исключено, что морские дроны именно к нему направлялись. Дымовые следы там есть, но точной информации нет. Было бы очень хорошо, если бы наши воздушные и морские дроны (атака была комбинированной) достигли своих целей. По крайней мере одну цель точно уничтожили,

– добавил Павел Лакийчук.

ВСУ учились таким атакам

Лакийчук также сообщил, что с беспилотного носителя был уничтожен вражеский вертолет в воздухе. Один из пораженных вертолетов дотянул до аэродрома.

"Это очередная новинка, которую продемонстрировали ВСУ: дрон "Агура" с ракетой Р-73 "воздух-воздух", что был на нем, уничтожил вражеский вертолет. К этому наши защитники готовились длительное время. Первую попытку зафиксировали еще в мае 2024 года, когда атаковали Черноморское", – объяснил Лакийчук.

Лакийчук пояснил, что на видео, которое было опубликовано в то время, можно увидеть, что украинские Силы Обороны уже учились к подобным маневрам. Это сложный процесс, поскольку надо было усовершенствовать саму ракету, изменить систему наведения, а также подготовку операторов.