Зеленский назвал цель операции ВСУ в Курской области

Вооруженные Силы Украины в рамках операции в Курской области не только восстанавливают справедливость. Они также достигают эффективных результатов на территории врага.

Такой тезис озвучил украинский президент Владимир Зеленский на Ветеранском форуме. По его словам, чтобы прогнать Россию с территории нашего государства, необходимо создать ей проблемы на собственной.

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Зеленский назвал справедливой операцию ВСУ

Владимир Зеленский напомнил, что только что вернулся в Киев из районов Сумской области, граничащих с Россией. Оттуда украинские подразделения "чрезвычайно эффективно" отвечают врагу на вторжение. Наши бойцы "отправляют войну россиянам домой".

И это абсолютно справедливо. Но кроме справедливости, это также очень эффективно. Мы все должны понимать: чтобы выгнать оккупанта с нашей земли, мы должны создавать российскому государству как можно больше проблем на его территории. И эта героическая работа все более меткая, все более дальнобойная, все более результативная,

– заявил он.

Глава государства добавил, что операции в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях, освобождение Черного моря от российского флота, операция в Курской области и практически ежедневные удары по военным объектам россиян это системный путь защиты Украины, "путь завершения этой войны на условиях независимой Украины".

К слову, Владимир Зеленский во время приезда в Сумскую область, где встретился с Александром Сырским, сообщил, что в определенных районах Курской области под контролем Украины оказался еще один населенный пункт. В частности, удалось пополнить обменный фонд.