Цель паники – ослабить нас изнутри, – Кулеба успокоил украинцев на фоне заявлений о вторжении

Дмитрий Кулеба призвал украинцев не паниковать из-за заявлений о нападении России. Ведь своими войсками Кремль пытается нас запугать.

Верьте в военных, дипломатов и в себя, – Кулеба

Россия не сможет победить Украину грубой силой. Об этом министр иностранных дел заявил на брифинге 20 января.

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Агрессор пытается навредить нам коварными методами, подрывая нас изнутри и сея панику. Кулеба отметил, что эскалация всегда идет в комплекте с информационным нагнетанием. Поэтому россияне сознательно запускают сигналы, а в Украине люди их подхватывают и позволят влиять на решения и эмоции.

Цель всей этой паники, откуда бы она не исходила, – ослабить нас изнутри. Давайте не помогать врагу и не верить в устрашение. Мы прекрасно понимаем все угрозы, но армия и дипломатия делают все для защиты Украины,

– заверил министр.

Он призвал украинцев верить в военных, дипломатов и в себя.

"Никогда не забываем, что мы побеждаем с горячим сердцем, но холодной головой", – подчеркнул Кулеба.

Последние новости о возможном нападении России на Украину

По данным США, Россия может сфабриковать повод для нападения на Украину. Так она оправдает агрессию и повторит сценарий 2014 года.

Аналитики CIT заявили, что в Беларуси, в 200 километрах от Киева, заметили военную технику России. Согласно плану так называемых "совместных военных учений", она не должна там быть. Ранее США предупреждали, что Кремль может напасть на Украину с территории Белоруссии.

Президент США Джо Байден пригрозил российскому коллеге Владимиру Путину экономической катастрофой в случае агрессии. Так, банкам России могут запретить проводить операции с долларом. В то же время, свою армию глава Белого дома не отправит на помощь ВСУ.

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