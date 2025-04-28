Россияне очень боятся потерять Крым, в ГУР объяснили основную цель оккупантов

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк рассказал об основной цели Кремля. По его мнению, больше всего россияне хотят удержать Крым и сделать его безопасным для них.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Черняка, который рассказал о намерениях России для проекта "Радио Свободы" "Крым.Реалии".

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Чего больше всего хотят россияне

По словам представителя ГУР, россияне продолжают укреплять свои позиции в оккупированном Крыму, потому что очень боятся потерять полуостров. Кроме того, они пытаются удержать территорию Херсонской области.

Основная их цель – удержать Крым. Сделать Крым для них безопасным. Сделать так, чтобы эту территорию никто не мог захватить. Поэтому они будут максимально насыщать ее войсками и боевой техникой,

– объяснил Черняк.

Военные России пытаются всеми способами удержать оккупированный полуостров. По мнению Черняка, в ответ на угрозу потери Крыма войска России увеличат количество подразделений и личного состава.

К слову, в рамках будущего мирного соглашения США предлагают признать Крым российским. Однако в Украине не соглашаются на такое условие даже несмотря на заявление президента, что у нашей страны недостаточно оружия, чтобы силой вернуть контроль над полуостровом.

Владимир Зеленский отметил, что существуют другие возможности давления на агрессора, в частности санкционные, экономические и дипломатические. Он неоднократно заявлял, что Украина юридически не признает оккупацию ни одной из своих территорий, в частности Крыма.