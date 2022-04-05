Цель – унижение и истребление украинцев, – Подоляк о "специальной карательной операции" РФ

Российские оккупанты нарушают все возможные правила войны и совершают преступления, которые шокируют своей жестокостью и циничностью. Враг показал – любые человеческие ценности для него чужды.

Варварство русской армии шокировало весь цивилизованный мир. Пытки, насилие и массовые расстрелы мирных жителей показали, что оккупанты лишены даже малейшей капли человечности.

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Карательная операция

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что россияне ведут войну по-варварски. Они атакуют гражданскую инфраструктуру, жестоко насилуют и массово убивают мирных жителей.

Все это указывает на то, что РФ проводит в Украине специальную КАРАТЕЛЬНУЮ операцию. Цель которой – унижение и истребление украинцев,

– заявил он в своем твиттере.

Зеленский обратился к украинцам после 40 дней борьбы в войне с Россией