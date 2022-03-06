Целая волна митингов: где на Херсонщине протестовали против оккупационных войск

6 марта 2022 , 19:00
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Источник:

Херсонская областная государственная администрация

Украинцы в Херсонской области даже не думают отдавать путинским захватчикам свою землю. В области прошла волна протестов против российских оккупационных войск.

6 марта жители Херсонской области вышли на мирные митинги против оккупантов. В частности, огромный протест был в Херсоне.

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В то же время митинги против путинских оккупационных войск прошли в таких населенных пунктах области:

  • Новой Каховке;
  • Каховке;
  • Таврийске;
  • Геническе;
  • Новоалексеевке;
  • Каланчаке.

Жители области показали всему миру, что Херсонщина – это Украина и никакие захватчики не смогут это изменить.

Украинцы Херсонщины протестовали против оккупантов / Фото Херсонской ОГА

 

 

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Автор: Жанна Клименко