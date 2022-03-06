Целая волна митингов: где на Херсонщине протестовали против оккупационных войск

Украинцы в Херсонской области даже не думают отдавать путинским захватчикам свою землю. В области прошла волна протестов против российских оккупационных войск.

6 марта жители Херсонской области вышли на мирные митинги против оккупантов. В частности, огромный протест был в Херсоне.

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В то же время митинги против путинских оккупационных войск прошли в таких населенных пунктах области:

Новой Каховке;

Каховке;

Таврийске;

Геническе;

Новоалексеевке;

Каланчаке.

Жители области показали всему миру, что Херсонщина – это Украина и никакие захватчики не смогут это изменить.

Украинцы Херсонщины протестовали против оккупантов / Фото Херсонской ОГА

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