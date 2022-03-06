Целая волна митингов: где на Херсонщине протестовали против оккупационных войск
6 марта 2022 , 19:00Читати новину українською
Украинцы в Херсонской области даже не думают отдавать путинским захватчикам свою землю. В области прошла волна протестов против российских оккупационных войск.
6 марта жители Херсонской области вышли на мирные митинги против оккупантов. В частности, огромный протест был в Херсоне.
На тему Херсон не сдается: люди снова вышли на улицы
В то же время митинги против путинских оккупационных войск прошли в таких населенных пунктах области:
- Новой Каховке;
- Каховке;
- Таврийске;
- Геническе;
- Новоалексеевке;
- Каланчаке.
Жители области показали всему миру, что Херсонщина – это Украина и никакие захватчики не смогут это изменить.
Украинцы Херсонщины протестовали против оккупантов / Фото Херсонской ОГА
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!