После войны в Украине начнется целевая мобилизация: что предусматривает и кого будут привлекать
18 августа 2022 , 12:14Читати новину українською
Источник:Постановление Кабинета Министров
В Украине после окончания войны будет целевая мобилизация. Что это значит и кто будет привлекаться.
Кабинет Министров еще в мае внес изменения в Положение о единой государственной системе гражданской защиты. Постановлением он ввел целевую мобилизацию для ликвидации последствий военных действий.
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Что предполагает целевая мобилизация
- проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;
- принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;
- определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, проведения очистки (разминирования) территорий;
- вовлечение в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.
Кого будут привлекать
Это решение позволяет привлекать работников и волонтеров без профессионального образования во время чрезвычайного или военного положения. Также волонтеры должны помогать людям и семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
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