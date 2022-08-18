После войны в Украине начнется целевая мобилизация: что предусматривает и кого будут привлекать

В Украине после окончания войны будет целевая мобилизация. Что это значит и кто будет привлекаться.

Кабинет Министров еще в мае внес изменения в Положение о единой государственной системе гражданской защиты. Постановлением он ввел целевую мобилизацию для ликвидации последствий военных действий.

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Что предполагает целевая мобилизация

проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций;

ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;

принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения;

определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, проведения очистки (разминирования) территорий;

вовлечение в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи.

Кого будут привлекать

Это решение позволяет привлекать работников и волонтеров без профессионального образования во время чрезвычайного или военного положения. Также волонтеры должны помогать людям и семьям, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

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