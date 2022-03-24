Цели не достигли: оккупаны пытаются блокировать Чернигов и захватить Славутич

Подразделения противника пытаются блокировать Чернигов и захватить Славутич. Однако оккупанты не достигли цели.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что оккупанты хотят захватить Славутич, расположенный на севере Киевской области.

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Как сообщили в "Энергоатоме", российские войска пытаются взять Славутич штурмом. В настоящее время идет обстрел украинских блокпостов со стороны захватчиков.

По их данным, есть очередная угроза артиллерийских обстрелов.

Также враг продолжает блокировать Сумы на Слобожанском направлении. В то же время в направлении Харькова активных действий российские военные не проводили. Основные усилия были сосредоточены на разрушении гражданской инфраструктуры города.

К слову, уже месяц идет полномасштабная вооруженная агрессия России против Украины. Однако враг ежедневно продолжает нести существенные потери, к войне уже привлекают наемников и офицеров запаса, а в воинские части направляют устаревшую бронетехнику.

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