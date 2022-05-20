Целили непосредственно в дом культуры, – глава ОВА рассказал о последствиях удара по Лозовой

Российские военные 20 мая нанесли ракетный удар по Дому культуры в городе Лозовая. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Согласно информации, 2 ракеты украинским защитникам удалось отбить, однако одна – попала.

Важно Оккупанты ударили по центру Лозовой на Харьковщине: есть раненые, среди которых ребенок

Олег Синегубов сообщил, что из-за ракетных обстрелов пострадали 8 человек. В их числе девочка 11 лет. Отмечается, что 7 человек госпитализированы в медицинские учреждения. Пострадавшие находились рядом с помещением, поэтому получили осколочные ранения.

Из-за попадания ракеты в Доме культуры произошел пожар. Благодаря отважным действиям наших пожарных возгорание ликвидировали. От взрыва пострадали также многоэтажки рядом,

– сообщил Олег Синегубов.

По его словам, нет сомнений, что кафиры целили именно в Дом культуры. Он был недавно отреставрирован, а также считается одним из самых больших в Харьковской области. Его большой зал рассчитан на 1078 мест.

"Разрушенный оккупантами Дом культуры мы отстроим, а российских преступников привлечем к ответственности", - подытожил Олег Синегубов.

Какая ситуация в Харьковской области: последние новости

Утром 19 мая Генштаб ВСУ сообщил, что в Харьковском направлении россияне пытаются вернуть утраченные позиции, откуда их раньше выбили украинские защитники.

В Харьковской области снова было неспокойно. Россияне обстреливали регион как днем, так и ночью. В результате действий оккупантов погиб один человек, также ранены, среди которых - дети.

Украинские Вооруженные Силы почти полностью уволили Харьковскую область благодаря успешному контрнаступлению и уже на пути к границе с Россией. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов призвал жителей региона еще не возвращаться в дома, поскольку угроза остается. В частности, враг активно обстреливает Харьков и область.

Подразделения ВСУ после начала контрнаступления освободили от российских оккупантов уже 23 населенных пункта на Харьковском направлении. Эту радостную новость сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

К теме – россияне уничтожили дворец культуры в Харьковской области ракетным ударом: смотрите видео