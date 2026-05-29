Целью массированного удара ночью может стать Тернополь, – ОВА

Россияне готовят новый массированный удар по Украине, который может произойти в ночь на 30 мая. Особая опасность есть также и для Тернополя.

Об этом сообщил председатель Тернопольской ОВА Тарас Пастух.

Что известно о возможном ударе врага по Тернополю ночью 30 мая?

Тарас Пастух отметил, что россияне готовят новый удар по украинским городам и общинам. Ночью 30 мая существует повышенная вероятность массированного обстрела.

По предварительным данным, целью этой ночи может стать наш областной центр – Тернополь,

– написал глава ОГА.

Чиновник призвал всех жителей Тернопольской области и особенно города Тернополя вечером 29 мая и ночью 30 мая проявить дополнительную бдительность.

"Подготовьтесь заблаговременно. Не игнорируйте опасность, не ожидайте, не поленитесь – при первом сигнале тревоги направляйтесь в укрытие и оставайтесь там до полного отбоя. Наше ПВО на страже – но и личная дисциплина спасает жизнь", – резюмировал Пастух.



Тернополян предупредили, что город может стать целью новой массированной атаки врага / Скриншот из телеграм-канала Тараса Пастуха