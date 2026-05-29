Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Главные новости Целью массированного удара ночью может стать Тернополь, – ОВА
29 мая, 18:52
1
Обновлено - 19:09, 29 мая

Целью массированного удара ночью может стать Тернополь, – ОВА

Владислав Кравцов

Россияне готовят новый массированный удар по Украине, который может произойти в ночь на 30 мая. Особая опасность есть также и для Тернополя.

Об этом сообщил председатель Тернопольской ОВА Тарас Пастух.

К теме В России угрожают, что обещанный удар по Киеву может быть "в любой момент"

Что известно о возможном ударе врага по Тернополю ночью 30 мая?

Тарас Пастух отметил, что россияне готовят новый удар по украинским городам и общинам. Ночью 30 мая существует повышенная вероятность массированного обстрела.

По предварительным данным, целью этой ночи может стать наш областной центр – Тернополь, 
– написал глава ОГА.

Чиновник призвал всех жителей Тернопольской области и особенно города Тернополя вечером 29 мая и ночью 30 мая проявить дополнительную бдительность.

"Подготовьтесь заблаговременно. Не игнорируйте опасность, не ожидайте, не поленитесь – при первом сигнале тревоги направляйтесь в укрытие и оставайтесь там до полного отбоя. Наше ПВО на страже – но и личная дисциплина спасает жизнь", – резюмировал Пастух.


Тернополян предупредили, что город может стать целью новой массированной атаки врага / Скриншот из телеграм-канала Тараса Пастуха

 

Связанные темы:

Ракетные обстрелы
Война России с Украиной
Массированная атака по Украине Тернополь