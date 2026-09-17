В 7:00 тревога в области продолжалась. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.
Что известно о вражеской атаке?
Россия атаковала Кропивницкий. По словам Райковича, целью врага являлся объект критической инфраструктуры. Ситуацию отслеживают.
Он призвал не покидать укрытий до окончания угрозы. На протяжении ночи в Кропивницком несколько раз звучали серии взрывов.
Где сейчас тревога: смотрите картуЧитайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Также в ночь на 17 сентября россияне атаковали Киев с применением баллистики. В нескольких районах столицы зафиксированы разрушения. Известно о пострадавших, среди них – дети 10 и 12 лет.