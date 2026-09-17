Станом на 7:00 в області тривала тривога. Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.

Що відомо про ворожу атаку?

Росія атакувала Кропивницький. За словами Райковича, ціллю ворога був обʼєкт критичної інфраструктури. Ситуацію відстежують.

Він закликав не покидати укриттів до закінчення загрози. Протягом ночі у Кропивницькому кілька разів лунали серії вибухів.

Де зараз тривога: дивіться карту

Також в ніч на 17 вересня росіяни атакували Київ із застосуванням балістики. У кількох районах столиці зафіксовані руйнування. Відомо про постраждалих, серед них – діти 10 й 12 років.