Целостность Украины необходимо восстановить, – Кальюлайд посетила админграницу с Крымом

Эстония ни на миг не забывает, что Россия оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе. Эту тему необходимо постоянно поднимать, чтобы об агрессии Путина помнили во всем мире.

Соответствующее заявление сделала президент балтийской страны Керсти Кальюлайд во время посещения КПВВ "Чонгар" на административной границе с Крымским полуостровом.

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Эстония не забыла оккупацию Крыма

"Эстония не забыла, что Украина все еще частично оккупирована, а на востоке Украины продолжается война. Мы не должны забывать об этом или принимать текущую ситуацию. Тем, кто пересекает границу пешком или на авто, приходится уезжать из Украины в Украину через военный пункт пропуска", – сказала политик.

Нужно восстановить территориальную целостность Украины, и пока этого не случится, эту тему нужно постоянно поднимать, чтобы о ситуации в Украине не забывали во всем мире. Очень важно, чтобы Минские соглашения были выполнены, а другие страны совместно влияли на Россию санкциями,

– продолжила лидер Эстонии.



Керсти Кальюлайд посетила КПВВ "Чонгар" / Фото Mattias Tammet/Офис Президента Эстонии

Ситуация в Крыму ухудшается годами

Керсти Кальюлайд отметила, что ситуация с фундаментальными свободами неустанно ухудшается в Крыму в течение последних семи лет. Многие граждане Украины, проживающие на полуострове, были вынуждены покинуть дома, чтобы защитить себя и свои семьи.

В то же время сотни тысяч переселенцев прибывают из России в рамках политики переселения. Также Россия продолжает усиливать свое военное присутствие в Крыму, ставя под угрозу безопасность Украины и остального Черноморского региона,

– добавила она.

Президент Эстонии посетила КПВВ "Чонгар" / Фото Mattias Tammet/Офис Президента Эстонии

Глава эстонского государства находится с рабочим визитом в Украине до 24 августа.

Она приняла участие в саммите Крымской платформы и праздновании Независимости Украины.

Керсти Калюлайд стала первой главой государства, которая посетила административную границу с Крымом и ознакомилась с ситуацией там.