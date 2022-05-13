Целый батальон отказался идти в наступление, – Гайдай о разгроме оккупантов на Востоке

На части Луганщины, граничащей с Донбасом, продолжаются сверхмощные бои. Украинские военные наносят достойные удары российским оккупантам.

Об этом 24 каналу сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что оккупанты пытаются перекрыть трассу со стороны Попасной и Белогоровки.

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"Если сравнить Белогоровку с Чернобаевкой, то она по некоторым направлениям отдыхает, потому что есть такое упорство и тупость. Потому как еще объяснить, чтобы так лезть и ставить понтонные мосты в одном и том же месте, где уже разбили почти 90 единиц тяжелой техники. Там сожгли кучу орков и потопили какую-то их гондолу. Еще сбили вертолет. Это просто ужас, и они все равно пытаются что-то там сделать", – рассказал Гайдай.

Боятся наступать

Глава ОВА рассказал, что есть перехваченные разговоры россиян. Они паникуют и не хотят ехать в Белогоровку.

Целый батальон отказался идти в наступление. Они просто невооруженным глазом видят, что происходит, и сейчас наши ребята уже начинают артиллерию отрабатывать в ту сторону, на которой оккупанты пытались закрепиться.

– сказал Гайдай.

Он отметил, что захватчики говорят – на подступах к Северодонецку взяли Воеводовку. Однако почему-то зайти в населенный пункт не могут, потому что гибнут. Гайдай добавил, что россияне также пытаются совершить прорыв в направлении Горного со стороны Нижнего.

Россияне не перестают лгать

По словам Гайдая, российские убийцы контролируют почти все Рубежное и его окрестности. Однако они не могут пройти дальше, потому что наши земли охраняют нацгвардейцы. Что касается ситуации в самом Рубежном, то, как сказал глава ОВА, она сложная, поскольку воды и газа нет.

Гайдай отметил, единственное, чем гордятся орки, это то, что они во всех пабликах пишут – открыли украинскую больницу, которая стояла закрытой.

"Но ведь, черт, это наша больница, мы ее наполняли сверхсовременным оборудованием. Это инфекционное отделение, которое признали одним из лучших в Украине. И они сейчас публикуют такой бред, что все стояло закрытое и заброшенное, а они отремонтировали и открыли. Это просто сюр", – сказал Гайдай.

Обратите внимание – Гайдай рассказал о действиях оккупантов: смотрите видео