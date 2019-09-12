Цемах вернулся на оккупированный Донбасс

Боевик и подозреваемый в причастности к авиакатастрофе рейса МН17 Владимир Цемах, которого выдали России, вернулся на оккупированный Донбасс.

Об этом изданию "Настоящее время" сообщила дочь боевика Мария Левченко-Цемах.

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На вопрос журналистов о дальнейших планах Мария ответила: "Жить".

Она отказалась обсуждать, виновен ли ее отец в сбитии пассажирского лайнера рейса МН17, в результате чего погибли 300 человек.

Дочь боевика отметила, что ее отец уже "дал все показания всем сторонам", которые хотели их получить. Также она добавила, что, по ее данным, Цемах все еще находится в статусе свидетеля, и семья не будет нанимать ему адвоката.

Адвоката мы нанимать не будем. Зачем нам адвокат, в связи с чем? Адвоката нанимают, когда человека в чем-то подозревают, обвиняют, и он может быть виноват. Отцу нанимать адвоката незачем,

– сказала дочь боевика.

Она подтвердила, что Владимира Цемаха допрашивали следователи из Нидерландов.

Цемаха обменяли в формате "35 на 35" 7 сентября. И нидерландские следователи, и президент Владимир Зеленский подтвердили тот факт, что перед выдачей главного свидетеля по делу катастрофы MH17 Владимира Цемаха допросили.

К слову, 11 сентября дочь боевика Мария Левченко-Цемах опубликовала в российской соцсети "ВКонтакте" сообщение вместе с фото о том, что подозреваемого в причастности к авиакатастрофе самолета рейса МН17 отпустили и он вернется на оккупированную Донетчину.

Что известно о Владимире Цемахе?Цемах – главный свидетель, а теперь еще и подозреваемый в деле о сбитии в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing-777 рейса MH17. С 2014 года Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского БУКа, из которого сбили MH17.



Цемах в видеоинтервью российским пропагандистам рассказал о сбитии самолета MH17. Последние мгновения на видео заглушили, но эксперты, читая по губам, поняли, что Цемах говорил о ЗРК "Бук", из которого и был сбит самолет. По словам Цемаха, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. Мужчина рассказал и о том, как вытаскивал "какого-то пацана" и прятал "что-то".



Сбитие боинга МН17 в цифрах / Инфографика 24 канала