Цемах повернувся на окупований Донбас

Бойовик та підозрюваний у причетності до авіакатастрофи рейсу МН17 Володимир Цемах, якого видали Росії, повернувся на окупований Донбас.

Про це виданню "Настоящее время" повідомила донька бойовика Марія Левченко-Цемах.

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На запитання журналістів подальші плани Марія відповіла: "Жити".

Вона відмовилася обговорювати, чи винен її батько у збитті пасажирського лайнера рейсу МН17, внаслідок чого загинули 300 осіб.

Донька бойовика зазначила, що її батько вже "дав всі свідчення всім сторонам", які хотіли їх отримати. Також вона додала що, за її даними, Цемах все ще перебуває у статусі свідка, і родина не буде наймати йому адвоката.

Адвоката ми наймати не будемо. Навіщо нам адвокат, в зв'язку з чим? Адвоката наймають, коли людину в чомусь підозрюють, звинувачують, і він може бути винен. Батькові наймати адвоката нема чого,

– сказала донька бойовика.

Варто зазначити, що раніше депутатка Європарламенту від Нідерландів Каті Пірі зазначила, що упоширеному міжнародною слідчою групою та нідерландським прокурором листі мовиться, що тепер Цемаха розглядають в якості одного з підозрюваних у справі про збиття боїнга.

Вона підтвердила, що Володимира Цемаха допитували слідчі з Нідерландів.

Цемаха обміняли у форматі "35 на 35" 7 вересня. І нідерландські слідчі, і президент Володимир Зеленський підтвердили той факт, що перед видачею головного свідка у справі катастрофи MH17 Володимира Цемаха допитали.

До слова, 11 вересня донька бойовика Марія Левченко-Цемах опублікувала у російській соцмережі "ВКонтакте" допис разом з фото про те, що підозрюваного в причетності до авіакатастрофи літака рейсу МН17 відпустили і він повернеться на окуповану Донеччину.

Що відомо про Володимира Цемаха?Цемах – головний свідок, а тепер ще й підозрюваний у справі про збиття у 2014 році в небі над Донбасом малайзійського Boeing-777 рейсу MH17. З 2014 року Цемах командував окремою ротою протиповітряної оборони Сніжного. Саме в цьому місті у липні 2014 року зафіксували пересування російського БУКа, з якого збили MH17.



Цемах у відеоінтерв'ю російським пропагандистам розповів про збиття літака MH17 . Останні миті на відео заглушили, але експерти, читаючи по губах, зрозуміли, що Цемах говорив про ЗРК "Бук", з якого і було збито літак. За словами Цемаха, проросійські бойовики нібито цілилися в українські літаки. Чоловік розповів і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось".



Збиття боїнгу МН17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу