Цена моей популярности в мире – война, – Зеленский
Зеленский рассказал, что не считает свою популярность, пришедшую к нему во время войны в Украине, исключительной. По его мнению, любой лидер, которому пришлось бы возглавлять государство во время войны, вел себя аналогично и поддерживал бы народ.
Об этом президент Украины отметил в интервью австралийскому каналу Nine Network. В то же время Зеленский поблагодарил журналистов, освещающих войну в Украине.
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Зеленский не ожидал такой популярности
Разговор начался с отношения Зеленского к популярности, существенно возросшей после начала полномасштабной войны в Украине.
Популярность, которая у меня есть, она не вдохновляет, потому что я знаю, какова цена этой популярности. А ее цена – это война. Война, результаты которой мир знает,
– подчеркнул президент.
Смотрите полное интервью Владимира Зеленского:
Он добавил, что благодарен журналистам со всего мира, ведь благодаря работе каждому из них люди знают, что такое война и сколько горя она принесла Украине и украинцам.
Я не ожидал такого результата, но думаю, что на моем месте, любой президент, которого бы избрали украинцы, должен быть с народом,
– добавил он.
Зеленский рассказал, что не особо верит в судьбу, но продолжает верить в силу людей.
Политика, честно скажу, снизила мою веру в людей, поскольку политика бьет по вечным ценностям, которые я вечно искал и находил в людях, которыми потом пытался окружить себя, чтобы жить среди людей с принципами,
– отметил Зеленский.
Несмотря на то, что среди политиков много людей с лучшими принципами, президент отмечает, что украинцы возвращают веру в силу народа.
Признание Зеленского в мире: главное
- На сессионном заседании Малопольского сеймика в Польше, Владимиру Зеленскому присвоили титул "Человек Года 2021". Таким образом, наши польские партнеры выразили солидарность и признали героизм народа Украины.
- Впоследствии Владимира Зеленского и народ Украины выдвинули на Нобелевскую премию мира. Это инициатива группы действующих и бывших политиков стран Европы.
- В марте 2022 года Зеленского назвали самым влиятельным человеком Европы. Один из участников опроса описал его как "луч надежды, стремящийся к миру, демократии, порядочности".
- Каждое выступление Зеленского производит настоящий фурор. Так, после его речи перед депутатами Европарламента в режиме видеоформата, слушатели аплодировали стоя.
- В настоящее время президент Украины предлагает ряд шагов, которые позволят ООН более эффективно противодействовать агрессии. Так, по его словам, Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов системы безопасности U24, которая может специализироваться на превентивных мероприятиях по поддержанию мира.
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