Цена решения – 20 тысяч: в Черниговской области судью поймали "на горячем"
Источник:НАБУ
Судью Черниговского окружного административного суда задержали на получении взятки. За нужное решение служитель Фемиды просил 20 тысяч в американской валюте.
Прямо во время получения взятки судью задержали детективы НАБУ 9 ноября.
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Судья получал деньги двумя траншами
Судья просил 20 тысяч долларов за решение по административному делу – в пользу истца. За свои услуги мужчина планировал получить два транша – 7 и 13 тысяч долларов.
Вторую часть денег судья должен был получить уже после вынесения необходимого решения. Именно на этой передаче денег он и попался.
Вскоре судье сообщат о подозрении
Вскоре судье сообщат о подозрении – за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение.
Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
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Смотрите видео разоблачения судьи в Черниговской области / видео НАБУ: